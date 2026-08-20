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Maltepe'de kentsel dönüşüm şoku: Binanın çatısında yangın çıktı

20.08.2026 - 14:50Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Maltepe'de kentsel dönüşüm şoku: Binanın çatısında yangın çıktı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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Yangın, saat 13.30 sıralarında Altıntepe Mahallesi Özipek Sokak’ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Maltepede kentsel dönüşüm şoku: Binanın çatısında yangın çıktı

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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