Denizin altındaki dev 10 yaşında: Kuşadası'ndaki batık uçak dalış tutkunlarını büyülüyor

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Batığa dalış yapanlar, uçağın gövdesini ve içerisinde oluşan su altı yaşamını yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Özellikle su altı fotoğrafçıları için dikkat çekici görüntüler sunan batık, her dalışta farklı karelere ev sahipliği yapıyor.



Dalış okulu sahibi ve eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, "Batık uçak, Kuşadası için çok özel bir dalış noktası. Yıllar içerisinde deniz canlılarının da yaşam alanına dönüşmesi burayı daha da ilgi çekici hale getirdi. Dalış yapanlar her seferinde farklı bir görüntüyle karşılaşabiliyor" dedi.