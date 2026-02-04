Maltepe'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul Maltepe’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.15 sıralarında Yalı Mahallesi Sahil Yolu Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 R 2191 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 41 ASA 873 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç takla atarak yol kenarına devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü titiz bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.