Maltepe'de faciadan dönüldü! Tanker bariyerlere çarptı, peş peşe kaza yaşandı
İstanbul'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir tanker bariyerlere çarptı. Kazanın ardından trafiği uyarmaya çalışan kişiyi fark eden bir otomobil ani fren yapınca zincirleme kaza meydana geldi. Olayda bir kişi yaralanırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Saat 11.20 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tanker yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Tankerde bulunan yolcu, başka bir kazanın yaşanmaması için araçtan inerek trafiği yavaşlatmak istedi. Bu sırada seyir halindeki otomobilin kadın sürücüsü, yoldaki kişiye çarpmamak için frene bastı. Arkadan gelen hafif ticari araç ise otomobile çarptı.
Trafiği yavaşlatmaya çalışan tanker yolcusu, otomobilin altında kalmamak için son anda kendisini refüjdeki bariyerlerin arkasına attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, Sancaktepe istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.