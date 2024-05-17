Maltepe 19 Mayıs konseri saat kaçta 2024, 19 Mayıs Maltepe konserinde kimler sahne alacak? Maltepe konser 19 Mayıs 2024 programı
19 Mayıs etkinlikleri kapsamında İstanbul ve tüm Türkiye'de konserler düzenlenecek. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında konser düzenlenecek yerlerden biri de Maltepe olacak. Pazar gününe denk gelen 19 Mayıs kutlamalarında İstanbul Maltepe etkinlik alanında ise Edis, Simge, Gülşen gibi birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak. Peki, 19 Mayıs etkinlikleri nerede, kimler, hangi sanatçılar geliyor? Maltepe 19 Mayıs konseri saat kaçta 2024? İşte 19 Mayıs konserleri kapsamında Maltepe konser 19 Mayıs 2024 programı
19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'da etkinlik alanlarından biri de Maltepe olacak. 19 Mayıs konserleri kapsamında İzmir ve Ankara'da da Gençlik Festivalleri olacak. Peki, 19 Mayıs konserleri nerede, hangi sanatçılar olacak? Maltepe 19 Mayıs konseri saat kaçta 2024?
MALTEPE 19 MAYIS KONSERLERİ
İstanbul'da Maltepe Etkinlik Alanı'nda Simge Sağın, Edis, Gülşen gibi sanatçılar sahne alacak. Konserler, 17-18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Kutlamalar saat 13.30’da başlayacak.
17 Mayıs: Simge, Selin, Çağan Şengül ve Berkay Altuntay
18 Mayıs: Pera, Skapova, Can Koç, Al’York ve Arem Özgüç & Arman Aydın
19 Mayıs: Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere
Bunlarla birlikte, Türkiye'nin birçok yerinde bayram coşkusu yaşanacak ve gençler ile sporcular çeşitli etkinliklerde yer alacak. Her yıl olduğu gibi, bu özel gün Atatürk'ün anısını yaşatmak ve gençliği teşvik etmek amacıyla coşkuyla kutlanacak.