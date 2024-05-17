Maltepe 19 Mayıs konseri saat kaçta 2024, 19 Mayıs Maltepe konserinde kimler sahne alacak? Maltepe konser 19 Mayıs 2024 programı

19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'da etkinlik alanlarından biri de Maltepe olacak. 19 Mayıs konserleri kapsamında İzmir ve Ankara'da da Gençlik Festivalleri olacak. Peki, 19 Mayıs konserleri nerede, hangi sanatçılar olacak? Maltepe 19 Mayıs konseri saat kaçta 2024?

MALTEPE 19 MAYIS KONSERLERİ

İstanbul'da Maltepe Etkinlik Alanı'nda Simge Sağın, Edis, Gülşen gibi sanatçılar sahne alacak. Konserler, 17-18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Kutlamalar saat 13.30’da başlayacak.

17 Mayıs: Simge, Selin, Çağan Şengül ve Berkay Altuntay

18 Mayıs: Pera, Skapova, Can Koç, Al’York ve Arem Özgüç & Arman Aydın

19 Mayıs: Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere

Bunlarla birlikte, Türkiye'nin birçok yerinde bayram coşkusu yaşanacak ve gençler ile sporcular çeşitli etkinliklerde yer alacak. Her yıl olduğu gibi, bu özel gün Atatürk'ün anısını yaşatmak ve gençliği teşvik etmek amacıyla coşkuyla kutlanacak.

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