Malını satamadı, vatandaşa yaradı! Tarladan kendi toplayana karpuz bedava

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yüksel Şan, bu yıl da emeklerinin karşılığını alamadı. Eşeler Dağının eteklerinden gelen suyla dört dönüm arazisinde büyük emeklerle yetiştirdiği karpuzlar, piyasa fiyatlarının yerle bir olması nedeniyle elinde kaldı. Geçtiğimiz yıl da benzer bir tabloyla karşılaşan Şan, ürettiği karpuzları kızı Büşra’nın düğün töreni için davetiye olarak dağıtmıştı.



Bu yılda 4 dönümlük arazisine karpuz eken Yüksel Şan’ın ürünü yine para etmedi. Tarlasını halka açan Şan, tarlaya gelip kendi karpuzunu kendi toplayandan para almayacağını duyurdu. Yüksel Şan, "Tarlamız Dodurga girişinde, Şan Besicilik yanında. Karpuz ihtiyacı olan kim varsa gelsin, tarladan kendisi toplasın, ücret de yok" dedi. Aroması yüksek, bal tadındaki karpuzlarının Eşeler Dağı’ndan gelen doğal suyla beslendiğini belirten Şan, "Yiyenlere afiyet, şeker bal olsun. Geçen yıl karpuzları kızımın düğünü için davetiye olarak dağıtmıştım. Bu yılda tarlaya gelenlere ücretsiz dağıtıyorum. Uzaktan yakından herkes gelip tarlasından karpuz toplaya bilir. Girdi maliyetleri, gübre mazot işçilik çok pahalı. Böyle bir durumda karpuzu tarladan toplatıp üstüne birde zarara girmeye gerek yok. Karpuzlarımız tam olgunlaştı. İsteyen herkes gelip tarlasından ücretsiz karpuz alabilir" dedi.