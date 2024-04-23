Malezya'da Kraliyet donanma helikopterleri havada çarpıştı!

Malezya'nın Lumut kasabasında Kraliyet Donanması'nın askeri geçit töreni için yapılan askeri prova sırasında iki donanma helikopterinin havada çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

YOLCULAR HAYATINI KAYBETTİ

Yerel medyada yayınlanan görüntülerde, helikopterlerden birinin yere düşmeden önce diğer helikopterin pervanesine çarptığı görüldü. Olay, yerel saatle 09.30'da bir donanma üssüne ev sahipliği yapan Malezya'nın Lumut kasabasında meydana geldi.

Malezya Kraliyet Donanması, "Tüm kurbanların olay yerinde öldüğü doğrulandı ve kalıntılar kimlik tespiti için Lumut Askeri Hastanesine gönderildi" dedi. Olayın sebebini araştırmak için bir komite oluşturulacağı bildirildi.

Helikopterlerden birinin, içinde yedi kişinin bulunduğu HOM M503-3'ün koşu pistine düştüğüne inanılıyor. Diğer üç kurbanı taşıyan Fennec M502-6 ise yakındaki bir yüzme havuzuna düştü. İlk belirlemelere göre, kazaya karışan herkesin hayatını kaybettiği düşünülüyor.