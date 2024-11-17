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Malatya'da tırın altında kalan 1 polis şehit oldu

Malatya'da kazaya müdahale eden trafik polislerine tırın çarpması sonucu 1 polis şehit olurken, yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

17.11.2024 - 21:26 | | İHA
Malatya'da tırın altında kalan 1 polis şehit oldu

Kaza, Doğanşehir ilçesinde Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kazaya müdahale eden trafik polislerine saman balyası yüklü tır çarptı. Meydana gelen feci kazada 2 polis memuru tırın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu tırın altında kalan 1 polis memuru yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, diğer polis memurunun ise şehit olduğu bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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