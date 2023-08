Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte olan deprem, Malatya ve çevre illerden de hissedildi.

Deprem, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA: CAN KAYBI YOK, 22 YARALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkılmış ve 2 Ağır hasarlı bina yan yatmıştır. An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

VALİDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Hulusi Şahin depreme dair son bilgileri açıkladı. Vali Şahin, "Bir metruk bina yıkıldı, birkaç yaralı ihbarı aldık" dedi.