Malatya'da korkutan deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
18.06.2023 - 18:44 |
AFAD, Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 18.36’da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Malatya ili Pütürge ilçesinde saat 18.36’da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 18, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-06-18
Saat:18:36:28 TSİ
Enlem:38.202 N
Boylam:38.619 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/x2nRIud8I0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi