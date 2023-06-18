Malatya'da korkutan deprem

AFAD, Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 18.36’da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Malatya ili Pütürge ilçesinde saat 18.36’da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.