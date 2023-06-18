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Malatya'da korkutan deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18.06.2023 - 18:44 |
Malatya'da korkutan deprem

AFAD, Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 18.36’da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Malatya ili Pütürge ilçesinde saat 18.36’da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

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