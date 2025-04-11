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Malatya'da korkunç olay! Tartıştığı 8 aylık hamile eşini, tabancayla başından vurup öldürdü

11.04.2025 - 18:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mahir ALAN/MALATYA, (DHA)

Malatya'da korkunç olay! Tartıştığı 8 aylık hamile eşini, tabancayla başından vurup öldürdü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Alican Kızılay (25), tartıştığı 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay'ı (22) tabancayla başından vurarak öldürdü.

 Olay, dün gece, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alican Kızılay ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alican Kızılay, evdeki tabancayla eşi Beste Kızılay'ı başından vurdu. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beste Kızılay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kızılay'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alican Kızılay gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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