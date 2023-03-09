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Malatya'da katliam gibi kaza! 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya’da kayısı yüklü kamyonun şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu.

09.03.2023 - 22:07 | | İHA-DHA
Malatya'da katliam gibi kaza! 7 kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Yukarıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Fikret Zaif (37) yönetimindeki 44 ADN 977 plakalı kayısı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metreden şarampole üşen kamyonun yanına inen itfaiye ekipleri, araçta bulunan 7 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise sürücü ile birlikte toplam 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden 7 kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kamyonun freninin boşalması nedeniyle kazanın meydana geldiği iddia edildi. 

Kaza yerine Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve Darende Belediye Başkanı İsa Özkan da gelerek, incelemelerde bulundu.

Malatyada katliam gibi kaza 7 kişi hayatını kaybetti


DEPREMDE 23 YAKININI KAYBETMİŞ

Kaza yerine gelen sürücü Fikret Zaif'in yakını Selim Öcal, yakınının nakliye işiyle uğraştığını belirterek, "Yanında bir tane ufak oğlu vardı, 12 yaşında 5 tane de işçisi vardı. Kayısının sahibi mi, işçi mi tutmuş onu bilmiyorum. Bizi aradılar 20 dakika önce böyle bir kaza olmuş, onun için geldik. Kendisi Malatyalıydı. Depremde bütün evler hasarlı. Ayrıca bizim Adıyaman Çelikhan'da depremde 23 yakınımız hayatını kaybetti. Dua edeceğiz, başka çaremiz yok. Yükümüz ağır ama Allah'ın işi. Başka yapılacak bir şey yok" dedi.

Malatyada katliam gibi kaza 7 kişi hayatını kaybetti

 

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Malatya'da katliam gibi kaza! 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da katliam gibi kaza! 7 kişi hayatını kaybetti