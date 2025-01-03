Malatya'da dev proje, sona gelindi! 'Işığın görülmesine sadece 562 metre kaldı'

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Malatya Yoncalı Sulaması İsale Tüneli inşaatında önemli bir aşama kaydedildi. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tünel kazı çalışmalarında sona gelindiğini ve yalnızca 562 metre kaldığını açıkladı.

Toplamda 9 bin 62 metre uzunluğunda ve 4,5 metre iç çapında olan Yoncalı Sulaması İsale Tüneli'nde, TBM (Tünel Açma Makinesi) ile yapılan kazı çalışmalarında 8 bin 500 metreye ulaşıldı. Tünelin tamamlanmasının ardından Malatya Yoncalı Barajı'ndan sulama suyu verilmeye başlanacak.

"IŞIĞIN GÖRÜLMESİNE SADECE 562 METRE KALDI"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin ilerleyişi hakkında yaptığı açıklamada, “Malatya Yoncalı Sulaması İsale Tünelinde TBM ile 8 bin 500 metre tünel açılmış olup ışığın görünmesine sadece 562 metre kaldı. Bu büyük projede sona yaklaşıyoruz ve tünelin tamamlanmasının ardından suyun bölgeye iletilmesi için gerekli çalışmalar hızla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Malatya Yoncalı Barajı'nın tamamlandığında 174 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirten Balta, proje ile birlikte bölgedeki tarımsal verimliliğin artacağını ve 698 milyon lira ek gelir sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi. Balta, ayrıca projenin tamamlanması ile 17 bin 409 kişiye tarımsal istihdam imkanı da sunulacağını söyledi.

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TARIMSAL VERİMLİLİK VE EKONOMİK KATKI SAĞLANACAK

Genel Müdür Balta, projenin tarımsal verimlilik açısından önemine dikkat çekerek, “Temelden 98 metre yüksekliğinde, 114 milyon m su biriktirme hacminde ve 2,25 milyon m gövde dolgu hacmine sahip Malatya Yoncalı Barajı'nın diğer bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarladaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bu proje, tarımsal istihdama da katkı sağlayacak ve

2024 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 698 milyon TL gelir artışı bekleniyor" diye konuştu.

Sulamadan faydalanacak yerleşim birimleri arasında Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy ve Yukarısürmenli bulunuyor. Projenin tamamlanmasıyla Malatya'nın tarım sektörü daha verimli hale gelecek ve bölgedeki ekonomik kalkınma hız kazanacak.

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