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Malatya'da ağır hasarlı 7 katlı bina kendiliğinden çöktü

Malatya'da ağır hasarlı olduğu için tahliye edilen 7 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

16.03.2023 - 13:49 | | Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Malatya'da ağır hasarlı 7 katlı bina kendiliğinden çöktü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ağır hasar gördüğü için tahliye edilen Saray Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki 7 katlı bir bina, kendiliğinden yıkıldı. İhbarla olay yerine, arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, enkazda kimsenin olmadığını belirledi. Polis, caddenin giriş ve çıkışlarını kapattı. 

Çöken binada MHP Malatya İl Başkanlığı, Ülkü Ocakları ve Beşiktaşlılar Derneği bulunuyordu. 

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