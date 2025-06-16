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GündemKaskını fırlattı, sürücüye tepki gösterdi! Diyarbakır'da feci motosiklet kazası: Genç kadının kaputun üstüne düştüğü anlar kamerada
HaberlerGündem Haberleri Kaskını fırlattı, sürücüye tepki gösterdi! Diyarbakır'da feci motosiklet kazası: Genç kadının kaputun üstüne düştüğü anlar kamerada

Kaskını fırlattı, sürücüye tepki gösterdi! Diyarbakır'da feci motosiklet kazası: Genç kadının kaputun üstüne düştüğü anlar kamerada

16.06.2025 - 11:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Diyarbakır'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Zeynep A.K. (24), kaputun üzerine düştü. Kaza, motosikletin kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Haziran'da akşam saatlerinde Sur ilçesi Melikahmet Caddesi'nde meydana geldi. Zeynep A.K. (24) idaresindeki motosiklet ile 'U' dönüşü yapmak isteyen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı.

Kaskını fırlattı, sürücüye tepki gösterdi Diyarbakırda feci motosiklet kazası: Genç kadının kaputun üstüne düştüğü anlar kamerada

Savrulan Zeynep A.K., otomobilin kaputunun üzerine düştü. Zeynep A.K., kaskını yere fırlatarak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza motosikletin kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı.

Kaskını fırlattı, sürücüye tepki gösterdi Diyarbakırda feci motosiklet kazası: Genç kadının kaputun üstüne düştüğü anlar kamerada

‘ŞİKAYETÇİ OLMADIK’

Zeynep A.K., "Diyarbakırlıyım. 2 yıldır motosiklet kullanıyorum. Batman'da yaşıyorum. Memleketime gezmeye gelmiştim. Tarihi Sur ilçesinde kaza yaşadım. Abi dönüş yapmak isterken beni fark etmedi. Durmaya çalıştım ama duramadım. Kaputun üstüne düştüm. Kendime gelmeye çalıştım. O anki sinirle abiye bağırdım. Özür dilerim kendisinden. Ben ondan o da benden şikayetçi olmadı" dedi.

Kaskını fırlattı, sürücüye tepki gösterdi Diyarbakırda feci motosiklet kazası: Genç kadının kaputun üstüne düştüğü anlar kamerada

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