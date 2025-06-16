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Malatya'da 800 yıllık hazine! Köylüler değerini fark etti, yetkililerden tek bir istekleri var

16.06.2025 - 09:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Malatya'da 800 yıllık hazine! Köylüler değerini fark etti, yetkililerden tek bir istekleri var

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yer alan ve yaklaşık 800 yıllık olduğu belirtilen Menengiç ağacı, zamana direnerek ayakta kalmayı sürdürüyor. Tarihi, doğası ve kültürel dokusuyla dikkat çeken ilçede bulunan asırlık ağacın koruma altına alınıp kültürel miras olarak tescillenmesi isteniyor.

Arapgir'in Onar Mahallesi'nde bulunan ve bölge halkı tarafından "ant ağaç" olarak da bilinen Menengiç ağacının, hem tarihi hem de doğal değeriyle bölge turizmine katkı sunduğu ifade ediliyor. Tescil sürecinin başlatıldığı belirtilirken, ağacın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Malatyada 800 yıllık hazine Köylüler değerini fark etti, yetkililerden tek bir istekleri var

Onar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş, ağacın korunması için çeşitli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Tanrıvermiş, "Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde ağacın büyük oranda işlevini yitirdiği tespit edildi.

Malatyada 800 yıllık hazine Köylüler değerini fark etti, yetkililerden tek bir istekleri var

Ancak bu ağaç sadece bir bitki değil, aynı zamanda geçmişimizin tanığı. Bu nedenle ‘ant ağaç' olarak tescillenmesini istiyoruz" diye konuştu

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