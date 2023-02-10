Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkileri devam ediyor. Arama-kurtarma çalışmaları 5. günde de sürerken bölge artçı sarsıntılarla sallanmaya devam ediyor.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre saat 07.50'de Malatya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Yeşilyurt olan depremin büyüklüğü 5.0, derinliği ise 10.45 km olarak kaydedildi.