Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin gerçekleştiği bölgede artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak merkez üssü Malatya-Yeşilyurt olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
10.02.2023 - 08:31 |
6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkileri devam ediyor. Arama-kurtarma çalışmaları 5. günde de sürerken bölge artçı sarsıntılarla sallanmaya devam ediyor.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre saat 07.50'de Malatya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Yeşilyurt olan depremin büyüklüğü 5.0, derinliği ise 10.45 km olarak kaydedildi.