Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
13.05.2023 - 23:19 | | DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 22.54'te merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.47 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli panik yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2023-05-13
Saat:22:54:45 TSİ
Enlem:38.151 N
Boylam:38.587 E
Derinlik:7.47 km
Detay:https://t.co/vfQfZofRMk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi