Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 22.54'te merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.47 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli panik yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.