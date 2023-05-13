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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

13.05.2023 - 23:19 | | DHA
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 22.54'te merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.47 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli panik yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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