Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta peş peşe görüşmeler! Türkiye-Irak arasında anlaşma sağlandı

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BM Genel Kurulu dolayısıyla New York'taki Türkevi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Ermenistan, Ukrayna ve Irak liderleriyle kritik diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi.

SİNCAR'DA YABANCI SİLAHLI UNSURLARIN VARLIĞI SONA ERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’ta ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

23 Eylül 2026 tarihinde New York'ta bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Zeydi, aşağıdaki hususlarda ortak iradelerini beyan etmişlerdir.

Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıkları görüşmelerde, taraflar güvenlik alanında iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmış; bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde; kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda, Türk kuvvetleri Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devredecektir.

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Taraflar ayrıca, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususlarında görüş birliğine varmışlardır.

PAŞİNYAN'A COP31 LİDERLER ZİRVESİ DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında New York’ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye-Ermenistan arasındaki ikili ticaret ve ulaştırma alanlarındaki normalleşme sürecini desteklediğimizi, ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile uluslararası organizasyonlarda gelişen iş birliğinin, normalleşme sürecine katkı sağladığını söylerken, Paşinyan’ı Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.

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Kabulde Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN PAŞİNYAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili ticaret ve ulaştırma alanlarındaki normalleşme sürecini desteklediklerini, ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamının önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

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ZELENSKİ İLE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’ta ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkevi'nde görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki Türkevi’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın seyri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğunu, doğrudan müzakerelerin canlandırılması için çalışmalarımızın devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği konusunda adım atılmasının gerekli olduğunu, ticari gemilere saldırının izahının olamayacağını, taraflardan sorumlu davranış beklediğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin geliştirilmesi için de adımlar atmayı sürdüreceğimizi, enerji, madencilik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmanın iki ülke açısından yararlı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanımıza görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Çağrı Erhan eşlik etti."

ZELENSKİY: TÜRKİYE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANDIK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Zelenskiy, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Zelenskiy, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalandığını söyledi. Zelenskiy, "Anlaşma konusu bir süre önce gündeme gelmişti. Bunu görüştük. Bu, hükümetim dönemindeki ilk görüşmeydi. Birkaç yıl önce böyle anlaşmalar yapmaya karar vermiştik. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik. Bu konuda oldukça iyi sonuçlar elde ettik" dedi.

Görüşülen diğer konunun müzakere olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Görüştüğümüz ikinci konu ise müzakerelerdi. Biz müzakerelere son derece açığız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış müzakereleri için ikili bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir görüşme düzenlerse bu fikri destekleyeceğimizi söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz olduğunu her zaman ifade ettik. Dolayısıyla böyle bir zirve düzenlenirse katılmaya hazırız. Böyle bir zirve barışın sağlanmasına katkıda bulunabilecekse elbette katılırız. Ayrıca güvenlik konularını da görüştük. Çok güçlü bir ortaklık potansiyeli görüyoruz. Bazı askeri konular da son derece önemliydi" dedi.