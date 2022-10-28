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Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28.10.2022 - 22:36 | | ANKARA, (DHA)
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.16'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Malatyada 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. 

Malatyada 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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