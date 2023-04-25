Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe korkutan deprem

Afad'ın verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.48'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.34 kilometre olarak bildirildi.

NURHAK'TA DA DEPREM

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, saat 01.14'de, 4.0 büyüklüğünde, yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.