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Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe korkutan deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, saat 01.14'de, 4.0 büyüklüğünde, yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

25.04.2023 - 21:55 |
Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe korkutan deprem

Afad'ın verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.48'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.34 kilometre olarak bildirildi.

NURHAK'TA DA DEPREM

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, saat 01.14'de, 4.0  büyüklüğünde, yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

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