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2 bin yıldır tadı değişmeyen lezzet! Antik kazılarda bile izine rastlanıyor

24.09.2026 - 23:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

2 bin yıldır tadı değişmeyen lezzet! Antik kazılarda bile izine rastlanıyor

Amasya'nın sembolü misket elmanın tadı 2 bin yıldır değişmedi. Tarihi şehirde antik dönemde bile yetiştiği kazılarda ortaya çıkan tescilli misket elmanın bahçelerden başlayan hasat yolculuğu bu yılda devam etti.

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Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasından bu yıl yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor. İl genelinde çeşitli elmaların üretiminin ise 35 bin tonu bulması değerlendiriliyor.

Tapınakta elmalı mozaik bulunmuştu
2013 yılında il merkezine bağlı Yavru köyü yakınlarında kaçak kazı yapılan alanda kurtarma kazısında Roma dönemine ait yaklaşık bin 700 yıllık tapınak ile ortasında 1,5 metre çapında elma ağacı figürlü 20 metrekare genişliğindeki mozaiğin bulunması şehirde heyecan oluşturmuştu. Mozaiğin ortasında yer alan madalyonda elma ağacı ile 4 elma, altında da 3 keklik figürü yer alıyor. Kaldırıldığı Amasya Müzesi'nde 6 yıldır sergilenen elmalı mozaik, müzenin en prestijli eserleri arasında gösteriliyor. Binlerce renkli taş parçasının dizilmesiyle oluşturulan mozaiğin bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil olan misket elmanın antik dönemde de lezzetiyle tercih edilen meyveler arasında geldiğinin kanıtı olarak gösteriliyor.

2 bin yıldır tadı değişmeyen lezzet Antik kazılarda bile izine rastlanıyor


2 bin yıldır değişmeyen lezzet
Amasya denilince akıllara misket elmasının geldiğini belirten AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "2 bin yıl önce işlenmiş mozaikteki elma ile bugün daldaki elma bire bir aynı. Belki de bu yıl 2 bininci hasadını 'Bismillah' deyip başlatmış oluyoruz" dedi.

Coğrafi işaret tescilli misket elmanın Amasya'nın sembolü olduğunu hatırlatan Amasya Valisi Önder Bakan da, "Elma çok kıymetli bir ürün. Amasya elmayı logosunda, her yanında yaşayan bir şehir" diye konuştu.

Suluova ilçesine bağlı Kurnaz köyünde yaşayan Yapar ailesine ait örnek bahçede düzenlenen elma hasadına AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ve diğer yetkililer de katıldı.

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2 bin yıldır tadı değişmeyen lezzet! Antik kazılarda bile izine rastlanıyor