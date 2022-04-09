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Malatya depremi sonrası son dakika açıklaması! Deprem uzmanı 'tehlike var' dedi ve duyurdu

Malatya depremi sonrası son dakika açıklaması geldi. Deprem uzmanı duyurdu. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 17:02'de meydana gelen 5.2'lik deprem tedirginlik yarattı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz katıldığı canlı yayında depremle ilgili açıklamalarda bulundu. 'Artçı deprem olur mu' sorusunu yanıtlandıran Tüysüz, Doğu Anadolu fay hattına ilişkin tehlikeyi açıklarken deprem bölgesindeki vatandaşlara uyarıda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

09.04.2022 - 17:57 |
Malatya depremi sonrası son dakika açıklaması! Deprem uzmanı 'tehlike var' dedi ve duyurdu

Malatya-Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz Doğu Anadolu fay hattı hakkında "Daha büyük deprem yaratma tehlikesi var" değerlendirmesinde bulundu. 'Artçı deprem olur' mu sorusuna da cevap veren Tüysüz, evleri hasar alan bölge sakinlerini bir süre evlerine girmemeleri yönünde de uyardı.

Son dakika... Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
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Son dakika... Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün Pütürge depreminin ardından NTV canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkan noktalar şu şekilde:

"Bu Elazığ depreminin oluşturduğu stres ya da gerilimin devamı şeklinde oluşan bir depremdir. Doğu Anadolu fayı çok dikkatle izlediğimiz faylardan bir tanesi ve büyük deprem yaratma tehlikesi var. Geniş bir alanda hissedilmesi olağan. Ancak özellikle fay üzerinde yaşayan yerlerde dikkat etmek gerekiyor. Bu depremde hasar görmüş yapılar varsa incelenene kadar girilmemesinde yarar var. Depremin sığ olması yüzeyde geniş bir alanda hissedilmesini sağlıyor. 5.2 orta büyüklükte bir deprem. Olağan koşullarda hasar yaratması beklenen bir deprem değil ancak geçmişte 5 veya daha altı depremlerde hasar görüldüğünü biliyoruz.

ARTÇI DEPREM OLUR MU?

5.2'den sonra 4.2'ye varan depremler olabilir. Daha büyük bir depremin aynı yerde olacağını düşünmüyorum.

Elazığ depremi olduktan sonra deprem etkinliği güneye doğru hareket etti."

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