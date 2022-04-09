Son dakika... Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Malatya’nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.02’de meydana geldi.

Yerin 6.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Pütürge’nin yanı sıra çevre ilçelerle kent merkezinde de hissedildi.



BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Merkez üssü Pütürge olan 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beterinden korusun. Herkesin şu anda rahat olmasını, müsterih olmalarını ifade etmek istiyorum. Ekiplerimiz bölgede zaten mevcuttur. Onların ilgili mahalle muhtarlarından, yetkili isimlerden aldığı olumsuz bir bilgi ulaşmadığını söylemek istiyorum. Telefonlarımızda herhangi bir sıkışma yok, yollarda da her hangi bir olağanüstü bir durum söz konusu değil" dedi.

VALİ BARUŞ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu an için olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Baruş, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar sadece bir evde hasar olduğuna dair bir haber geldi. Şu ana kadar yapmış olduğumuz araştırmalarda başka olumsuz bir durum yok. Sahada araştırma devam ediyor, can kaybı ve yaralanma yok. Vatandaşlarımız bir müddet dışarıda kalsın. Artçı sarsıntılar olabiliyor. Kesinlikle hasarlı evlere girmesinler." dedi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun" dedi.

"OLUMSUZ İHBAR YOK"

Deprem sonrası AFAD Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

DEPREM SONRASI 20 DAKİKADA 7 ARTÇI



Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya’nın Pütürge ilçesi Tekederesi olarak AFAD tarafından merkezi gösterilen bugün saat 17.02’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra, 17.05’de 2.3, saat 17.06’da 2.6, saat 17.07’de ve 17.08’de 1.4, saat 17.12’de 1.2, saat 17.22’de 3.0 ve saat 17.23’de 1.4 büyüklüğünde olmak üzere 20 dakikada 7 sarsıntı daha yaşandı. Ana deprem birçok yerde hissedilirken, artçı depremler çok hissedilmedi.

"DEPREMLER BU HATTA DOĞRU İLERLİYOR"

Prof. Dr. Naci Görür Twitter hesabından 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Görür yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Malatya- Pütürge/Tekederesi yöresinde 5,2’lik deprem oldu. Daha önce, 12/11/2021’de de burada 4,8 deprem olmuştu. Biliyorsunuz, 2020 Elazığ depreminden sonra büyük depremlerin Çelikhan- Erkenek hattına doğru kayacağını söylemiş yöneticileri uyarmıştım. Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama, yerel yöneticilerin dikkatli olup “Risk Azaltma Planlarını” hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır." dedi.

PROF. DR. TÜYSÜZ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün Pütürge depreminin ardından NTV canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkan noktalar şu şekilde:

"Bu Elazığ depreminin oluşturduğu stres ya da gerilimin devamı şeklinde oluşan bir depremdir. Doğu Anadolu fayı çok dikkatle izlediğimiz faylardan bir tanesi ve büyük deprem yaratma tehlikesi var. Geniş bir alanda hissedilmesi olağan. Ancak özellikle fay üzerinde yaşayan yerlerde dikkat etmek gerekiyor. Bu depremde hasar görmüş yapılar varsa incelenene kadar girilmemesinde yarar var. Depremin sığ olması yüzeyde geniş bir alanda hissedilmesini sağlıyor. 5.2 orta büyüklükte bir deprem. Olağan koşullarda hasar yaratması beklenen bir deprem değil ancak geçmişte 5 veya daha altı depremlerde hasar görüldüğünü biliyoruz.

ARTÇI DEPREM OLUR MU?



5.2'den sonra 4.2'ye varan depremler olabilir. Daha büyük bir depremin aynı yerde olacağını düşünmüyorum.

Elazığ depremi olduktan sonra deprem etkinliği güneye doğru hareket etti."

"BÖLGEDEKİ GERİLİMİN ARTTIĞINI GÖSTEREN BİR DEPREM"

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, TRT Haber’e şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öncelikle geçmiş olsun diyeyim. Aslında bu büyüklükte ve sığlıkta bir depremin betonarme bir binaya bir şey yapmaması lazım. Ama köylerde özellikle ahşap ve toprak yapılar var, bunlara zarar verebilir. Düzgün kerpiç binalar bu büyüklükteki bir depremde bile zarar görmezler. Ahır, depo, samanlık gibi derme çatlı yapılarda hasar durumu beklenebilir.

(Deprem 6,5 saniye sürdü iddiası) Doğu Anadolu fay zonu dediğimiz bölgelerden bir tanesi burası. Fayları konuşurken aslında depremin bir bölümünü konuşmuş oluruz. Asıl olan bunun yaratacağı ivme nedir buna odaklanmalıyız. AFAD’ın ivme kayıtlarından bu sürenin bu kadar olmadığı ortaya çıkacaktır. Bu süre görecelidir. Depremin ivmesine bakmamız gerekiyor.

Bazen ivme ile yapılardaki hasarı artabilir. Tek tek fayları konuşmak yerine, bana göre en doğru yaklaşık, bu tür depremler bölgedeki gerilmenin artırdığını gösteren depremlerdir, deprem öncesi, sonrası, sırasında yapılması gerekenleri öğrenmemiz gerekiyor. Deprem sırasında sakin kalıp vücudumuzu korumamız gerekiyor. Bizim bunlara odaklanmamız gerekiyor. Bundan sonra artçı depremler kesinlikle olacak. Bundan sonra şu kadar gün içinde şu büyüklükte deprem olacak diye bir şey diyemiyorum.”