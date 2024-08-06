Mako köpekbalığı tehlikeli mi, insana zarar verir mi, saldırır mı? Mako köpekbalığı Türkiye’de nerede görüldü, Türkiye’de kaç tür köpekbalığı var?

Gökçeada'nın Kaleköy Limanı açıklarında suda hareketsiz bir balık olduğunu fark eden İlker Özdemir, 3 metre boyunda ve 500 kilogram ağırlığındaki, paragat ağlarına dolanmış mako cinsi köpek balığının sudan çıkarılma anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Mako köpekbalığı, saatte 80 km'ye kadar yüzmesini sağlayan inanılmaz derecede özel bir cilt yapısına sahiptir ve bu da onları dünyanın en hızlı balığı yapar. Hızı nedeniyle, günde 55 km'ye kadar muazzam mesafeleri kapsayabilirler ve aslında sudan 9 metreye kadar atlayabilirler! Bu hayvanlar dünya okyanuslarında hem tropikal hem de ılıman sularda bulunabilir.

Mako köpekbalığı Türkiye’de nerede görüldü, Türkiye’de kaç tür köpekbalığı var?

Türk sularında 36 ile 48 arasında yaşayan köpekbalığı türü vardır. Türkiye kıyılarında kayıt altına alınmış köpebaklığı türleri şunlardır:

Büyük beyaz köpekbalığı (Carcharodon carcharias)

Mavi köpekbalığı (Prionace glauca)

Küt burunlu camgöz (Dalatias licha)

Yutucu köpekbalığı (Centrophorus uyato)

Çekiç başlı köpekbalığı (Sphyrna zygaena)

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Kemerli köpekbalığı (Rhinobatos rhinobatos)

Domuz köpekbalığı (Mustelus mustelus)

Kaplan kum köpekbalığı (Carcharias taurus)

Siyah uçlu köpekbalığı (Carcharhinus limbatus)

Kum köpekbalıkları (Carcharhinus plumbeus)

Sivriburun camgöz (Carcharhinus brevipinna)

Bakır köpekbalığı (Carcharhinus brachyurus),

Pamuk balığı (Prionace glauca)

Mako köpekbalığı tehlikeli mi, saldırır mı?

Mako köpekbalıkları tehlikelidir. Bu köpekbalıkları, insanlar için potansiyel olarak tehlikeli olabilir. Özellikle kısa yüzgeçli mako, yüksek hızları ve güçlü avlanma yetenekleri ile tanınır. Bundan dolayı agresif ve tehlikeli olabilirler.