Makale nasıl yazılır, kuralları nelerdir? İyi makalenin özellikleri nelerdir?

Makale, herhangi bir konuda, bir düşünceyi, bir görüşü savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir.

Makale Nasıl Yazılır?

Bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek, bir gerçeği açıklamak ya da bir tezi savunmak ve desteklemek için yazılan yazılara da "makale" ismi verilir. Makaleler, genellikle gazete ve dergilerde yayımlanır. Makaleler, genellikle bir gerçeği kanıtlamak ve açıklamak için yazılır. Bu nedenle de makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.

Makalenin yazım süreci, sabır ve özveri ister. Bu nedenle makale yazım süreci kısa bir süreç olmayabilir ve bir makale yazmak bazen günlerinizi alabilir. Bu nedenle sabırlı olmanız çok önemlidir.

Makalenin Kuralları Nelerdir?

Makale, bir görüşü savunmak, kanıtlamak ve açıklamak için yazılan yazılardır. Üç bölümde ele alınan makale ise; giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden meydana gelir. Giriş bölümünün çok fazla uzun tutulmaması gerekir. Aynı zamanda üzerinde duracağınız konu ile ilgili birkaç temel cümleye yer almalıdır.

Makalenin hangi konuyu işlediği ve bu konunun hangi yönde gelişeceğine değinilmek gerekir. İkinci bölüm olan gelişme bölümünde ise, işlenen konuya ilişkin bazı kısa bilgilerin, görüşlerin ve kanıtların ve örneklerin anlatıldığı bölümdür.

Sonuç kısmı ise, anlatılan ya da savunulan tezin bir sonuca bağlandığı bölümdür. Bu kısımda kesin bir hükme varılması gerekir. Aksi taktirde makaleniz geçerli olmaz. Makalede bir hükme varırken, savunduğunuz tez ile ters düşmemeye dikkat etmeniz gerekir.

İyi Makalenin Özellikleri Nelerdir?

İyi bir makale yazmak için dikkat etmeniz gerekenler;

Yazacağınız, kanıtlamaya çalışacağınız ve savunacağınız, konuyu iyice düşünmeniz gerekir. Detaylı bir araştırma yapmadan acele bir şekilde konu seçimi yapmamaya özen göstermeniz gerekir.

Makale yazımına geçmeden önce kafanızda önce bir taslak bir plan oluşturmanız gerekir. Neyi, ne zaman yazacağınız ve hangi okumaları yapacağınız gibi durumları dikkate almanız gerekir.

Makale yazarken olabildiğince sade bir dil tercih etmeniz gerekir. Makalede “ben” dilini kesinlikle kullanmamanız gerekir.

Makale yazarken çelişkilere yer vermemeniz gerekir.

Kişisel görüşlerinizi değil, kanıtlanmış bilimsel verilere göre oluşturduğunuz tezinizi savunmanız gerekir.

Cümle tekrarından ve anlatım bozukluğundan kaçınmanız gerekir.

Kaynak güvenilirliğine dikkat etmeniz gerekir.