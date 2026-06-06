 Mahmutbet metrosunda arıza: Saatlerce düzelmedi, yoğunluk oluştu

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Olay, saat 13.15 sıralarında M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Veysel Karani-Akşemsettin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, tüneldeki yeraltı suyu sızıntısı ve makas bölgesindeki zemin hasarı nedeniyle onarım çalışmalarının sürdüğü hatta seyir halindeki metroda teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle yolcular yaklaşık 15 dakika boyunca beklemek zorunda kaldı. Bu süreçte istasyondaki yolcu yoğunluğu giderek arttı.

OTOBÜS DURAKLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

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Bir süre sonra yeniden hareket eden metro, Nurtepe istasyonuna kadar ilerleyebildi. Arızanın devam etmesi üzerine çok sayıda yolcu, Nurtepe istasyonundan tahliye edilerek İBB tarafından tahsis edilen M7 numaralı Nurtepe-Mecidiyeköy ücretsiz ring otobüslerine yönlendirildi. Mecidiyeköy istikametine ulaşmak isteyen vatandaşlar, otobüslere binebilmek için turnikelerde ve istasyon çıkışlarındaki duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan aksaklık nedeniyle çok sayıda yolcu işlerine ve randevularına geç kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

Metroda bekleyen yolculardan biri, "Metro arıza yaptı ve sürekli peron değiştirip duruyoruz. Ben sınava geç kaldım bu durumdan rahatsızım. Mecidiyeköy İstasyonu da kapalı. Sadece burada sıkıntı yok acilen bir el atılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.