Enerji de sulama da ona emanet: Toroslar'ın arasında ekonomiye değer katıyor

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Üretim esnasında makineden saniyede çıkan su miktarı ise 12,4 metreküp olarak kaydedildi. Hidroelektrik santralinden çıkan bu sular, bir diğer önemli durak olan Bağbaşı Barajı'na aktarılıyor. Hava durumuna bağlı olarak üretim miktarı değişkenlik gösteren GES alanında ise günlük ortalama 90.000 kilovatsaat enerji üretimi yapılıyor. Toplam 120 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulu olan güneş enerjisi santralinde 28 bin adet panel ve 96 adet inverter bulunuyor. Bozkır Barajı, enerji üretiminin yanı sıra Konya'nın can damarı olmaya devam ediyor. Barajdan günlük olarak Konya'ya içme ve sulama suyu statüsünde toplam 446.400 metreküp su gönderiliyor.