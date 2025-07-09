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Mahalle halkına müjde geldi: Kayseri'de yapımına başlandı

09.07.2025 - 12:04Güncellenme Tarihi:
Mahalle halkına müjde geldi: Kayseri'de yapımına başlandı

Mahalle halkına müjde geldi. Kayseri'nin Bünyan ilçesi halkı yapımına başlanacak proje için sevindi. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, bölgede yapılacak mesire alanı için çalışmaların başladığını duyurdu.

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Başkan Metin, Elbaşı Mahallesi'nde yapılması planlanan mesire alanı için yerinde incelemelerde bulunduklarını belirtti. Projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Metin, "Elbaşı Mahallemize kazandıracağımız yeni mesire alanı için bölgeyi ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunduk. Doğayla iç içe, hemşehrilerimizin nefes alabileceği, aileleriyle keyifli vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak için çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.

Mahalle halkına müjde geldi: Kayseride yapımına başlandı

Belediye Başkanı Selahattin Metin, projenin Bünyan'a değer katacağını ve yeşil alanların artırılarak sosyal yaşamın canlandırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Metin, açıklamasını "Sevdamız Bünyan için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

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