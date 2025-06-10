Madleen gemisiyle ilgili yeni gelişme! Sınır dışı edilen Greta Thunberg, açıklamalarda bulundu

AFP'nin son dakika haberine göre İsrail, Gazze'ye gitmekte olan bir yardım teknesinde diğer aktivistlerle birlikte gözaltına alınan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in sınır dışı edildiğini ve Fransa’ya giden bir uçakla ülkeden ayrıldığını açıkladı.

Times of Israel'in haberine göre Greta Thunberg'in ardından gemideki üç aktivist daha sınır dışı edildi. Henüz diğer sınır dışı edilen kişilerin kimlikleri ve geride kalanların nerede tutulduğu konusunda kesin bir bilgi yok.

'İSRAİL HAK İHLALİ YAPTI'

İsrail'in Fransa'ya sınır dışı ettiği aktivist Greta Thunberg Fransa'nın başkenti Paris'e ulaştı. Thunberg, havaalanında gazetecilere açıklama yaparak, Özgürlük Filosu'nda gözaltına alınan diğer aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Gözaltı sırasında "oldukça kaotik ve belirsiz" bir durum yaşandığını anlattı.

Karşılaştıkları koşulların "şu anda Filistin'de ve özellikle Gazze'de insanların yaşadıklarıyla kıyaslandığında kesinlikle hiçbir şey olmadığını" söyledi.

Thunberg, “Bu görevin risklerinin farkındaydık" diye ekleyerek “Amacımız Gazze'ye ulaşmak ve yardımı dağıtabilmekti" ifadesinde bulundu. Ayrıca aktivistlerin Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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Fransız basınındaki haberlere göre ayrıca gemideki 5 Fransız aktivist İsrail yargısı önüne çıkacak.

TEL AVİV ELÇİLİĞİ 2 TÜRKLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri kaynakları basına verdiği bilgide "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıkmışlardır" dedi.

12 kişiyle yola çıkan gemideki Türklerin isimleri Yasemin Acar ve Şuayb Ordu.

'HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANIYOR'

Kaynaklar, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin, sözkonusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüştüklerini bildirirken "Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir" denildi.

MADLEEN GEMİSİNDE NELER OLDU?

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen gemisi, uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahalesiyle gündeme oturdu. Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) tarafından organize edilen 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran 2025'te İtalya'nın Katanya Limanı'ndan hareket etmişti. P

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Gemide taşınan yardımlar arasında: Tıbbi malzemeler, bebek maması ve bezleri, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, un ve pirinç gibi temel gıda maddeleri, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri yer alıyordu.

İSRAİL'İN GEMİYE BASKINI

9 Haziran 2025 sabahı, Madleen gemisi Gazze’ye yaklaşık 185 kilometre kala uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından durduruldu.

İsrail donanmasına ait beş bot gemiyi kuşattı ve gece saat 03.00 civarında askeri operasyon düzenlendi. Müdahale öncesi gemiye dronlarla beyaz, tahriş edici bir kimyasal sıvı püskürtüldü, iletişim sistemleri engellendi. Aktivist Yasemin Acar, bu sıvının gözlerde yanmaya neden olduğunu ve sivillere karşı bir savaş suçu teşkil edebileceğini belirtti.

İsrail askerleri gemiye çıkarak 12 aktivisti gözaltına aldı ve gemi, Aşdod Limanı’na çekildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, aktivistlerin ülkelerine geri gönderileceğini açıklarken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aktivistlerin Ramla’daki Givon Cezaevi’nde ayrı hücrelere yerleştirilmesi talimatını verdi.

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GAZZE'NİN YÜZDE 93'Ü KITLIK YAŞIYOR

Bu yardımlar, Gazze’de açlık ve insani krizle mücadele eden 2.3 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyordu. Son Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, Gazze nüfusunun yüzde 93’ü ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya.

AP'DEKİ 3 SİYASI GRUBUN BAŞKANI'NDAN ÇAĞRI

Avrupa Parlamentosundaki (AP) üç siyasi grubun başkanı, İsrail'i Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarını serbest bırakmaya ve Gazze'ye insani yardım girişine yönelik tüm engelleri kaldırmaya çağırdı.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE TÜRKİYE'NİN TUTUMU

Madleen gemisine yapılan müdahale, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, geminin serbest bırakılması ve Gazze ablukasının kaldırılması çağrısında bulundu. Fransa, İspanya ve İrlanda gibi ülkeler, İsrail’in müdahalesini kınayarak vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

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Türkiye'den de sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı, müdahaleyi "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirerek, "Netanyahu hükümetinin bu menfur saldırısı, İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır" açıklamasını yaptı. Bakanlık, gemideki iki Türk vatandaşının serbest bırakılması için girişimlere başladı ve ailelerle düzenli iletişim halinde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İsrail'i "hukuk tanımaz" ve "ahlaki değerlerden yoksun" olarak tanımladı.

MADLEEN GEMİSİ OLAYI NEDEN ÖNEMLİ?

Madleen gemisi, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve ablukayı kırmayı hedefleyen sembolik bir girişim olarak öne çıkıyor.

Greta Thunberg, CNN'e yaptığı açıklamada, "Gazze'ye 100 kilo un ulaştırmak için canımı vermeye hazırım. Soykırım karşısında ses çıkarmamak, bu göreve çıkmaktan daha büyük bir risk" dedi.