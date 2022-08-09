Maç öncesi Cumhurbaşkanı'na hakaret eden taraftarlara soruşturma
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden bir grup Fenerbahçeli taraftar hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
09.08.2022 - 21:26 | | Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Kadıköy'de dün akşam oynanan Fenerbahçe - HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup Fenerbahçeli taraftarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine hakaret içerikli tezahürat yaptığının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla söz konusu kişiler hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.