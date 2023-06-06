Maaşlara zam ve asgari ücret gündemde! Yeni dönemin ilk Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanlarla yeni dönemin ilk Kabine toplantısını bugün gerçekleştirildi. Yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 bakan ilk kez Beştepe’deki kabine toplantısında yer alıyor.

2. YÜZYILIN YOL HARİTASI

Türkiye’nin ikinci yüzyılı için yeni yol haritasının ele alınacağı toplantıda, ekonomi gündemi öncelikli olarak masada olacak.

MAAŞ ZAMLARI VE ASGARİ ÜCRET

Ekonomi gündeminin yoğun olacağı kabine toplantısında yaz aylarında memur ve emeklilere yapılacak maaş zamları ve ikramiye ödemeleri ile asgari ücret konusu da bugün gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili formüllerin de bugün masaya gelmesi bekleniyor. Toplu sözleşme gereği Temmuz 2023 için kamu personeline ve emekli memurlara belirlenen yüzde 6'lık zamma ilaveten enflasyon farkı da eklenecek. 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak hesaplandı. Buna Haziran enflasyonu da eklenecek.

Ayrıca refah payı da buna ilave ediliyor. Ancak en düşük memur maaşının 22 bin lira olması da karar bağlanacak. Burada da üç ayrı formül gündeme geldi. Şu anda aile yardımıyla birlikte en düşük memur maaşı 11.848 TL olarak uygulanıyor.

EKONOMİ POLİTİKASI NASIL OLACAK?

Kabinede yer alan isimlerin, Türkiye’nin yeni dönemde iç ve dış siyaseti ile ekonomi politikalarında önemli değişikliklere gidebileceğinin sinyallerini vermesi ise dikkat çekiyor. Bakanların yarın TBMM’de yemin etmesi bekleniyor.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı.

Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü. Kabine'de de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.

TERÖRLE MÜCADELEDEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

KABİNE ÜYELERİNDEN ANITKABİR'E ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kabine üyeleriyle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıkan Erdoğan'ın, ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2. döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemiz ile birlikte tüm Türkiye'ye 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimimizin başlangıç noktası haline getireğiz. Rabbimiz bizleri milletimize karşı mahçup etmesin ruhun şad olsun.