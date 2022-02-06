Olay, akÅŸam saatlerinde ÅžanlÄ±urfa- DiyarbakÄ±r karayolu Ã¼zerindeki BaÅŸÃ¶ren Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Murat YÄ±lmazÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 34 BKG 893 plakalÄ± otomobileÂ ÅžanlÄ±urfa yÃ¶nÃ¼ne ilerlerken kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya daÂ kiÅŸilerce uzun namlulu tÃ¼fekle ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Murat YÄ±lmaz ile yanÄ±nda bulunan Ä°brahim KÄ±zÄ±lok hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen kiÅŸi ya da kiÅŸiler olayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§tÄ±klarÄ± plakasÄ±z otomobil ile kaza yaptÄ±. Kaza sonrasÄ± otomobili bÄ±rakan ÅŸÃ¼pheliler kaÃ§tÄ±. Yoldan geÃ§en sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ihbarÄ±yla olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardÄ±ndan YÄ±lmaz ve KÄ±zÄ±lok'un cansÄ±z bedeniÂ otopsi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KaÃ§an ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi'nden konuyla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, olayÄ±n 5 yÄ±l Ã¶nce iÅŸlenen bir cinayetle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunun deÄŸerlendirildiÄŸi belirtilerek ÅŸÃ¶yle denildi:

"5 Åžubat 2022 tarihinde saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda ilimiz KarakÃ¶prÃ¼ ilÃ§esinde DiyarbakÄ±r- ÅžanlÄ±urfa karayolunda seyir halindeki araca, baÅŸka bir araÃ§tan silahla aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu iki (2) vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. YapÄ±lan ilk incelemede; bu olayÄ±n Ä°limiz Siverek ilÃ§esinde 2017 yÄ±lÄ±nda V.U. adlÄ± bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi cinayet ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilmektedir.Â Meydana gelen olaya iliÅŸkin adli makamlarca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olup, fail/faillerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Emniyet ve Jandarma birimlerince bÃ¶lgede Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."