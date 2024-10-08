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Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları tahliye edilecek

 Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin yarın yapılacağını bildirdi.

08.10.2024 - 09:22 | | AA
Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları tahliye edilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin yarın yapılacağı, bu çerçevede Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin bugün Beyrut'a doğru yola çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir."

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