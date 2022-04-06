LPG’ye zam geldi mi? LPG fiyatı ne oldu? Tüpe zam geldi mi? Güncel LPG ve tüp fiyatları!

LPG'ye zam geldi. LPG zammı dün gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. LPG zammı ile birlikte, mutfak tüplerine de zam geldi. 12 kilogramlık mutfak tüpüne 15 lira zam geldi. Son zamla mutfak tüpü yılda yüzde 149 artmış oldu. Peki, LPG zam geldi mi? LPG fiyatı ne oldu? Tüpe zam geldi mi? 12 kg tüp fiyatları kaç lira? Küçük tüp ne kadar oldu? Güncel LPG ve tüp fiyatları!

LPG FİYATI NE OLDU?

LPG’ye zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gaza 63 kuruş zam geldi. Fiyat artışından sonra LPG'nin litresi İstanbul'da 12,11 liraya, Ankara'da 11,99 liraya, İzmir'de ise 11,98 liraya satılmaya başlandı.

TÜPE ZAM GELDİ Mİ? 12 KG TÜP FİYATLARI KAÇ LİRA?

LPG zammının ardından mutfak tüpüne de zam geldi. LPG’de uygulanmaya başlanan 63 kuruşluk zammın ardından 12 kg’lık mutfak tüpünün fiyatına da zam uygulandı. 301 liradan satılan mutfak tüpüne son olarak 15 lira daha zam yapıldı. 12 kilogramlık mutfak tüpü 316 liradan satılacak. Mutfak tüpü 2021 yılında 126 liraydı. Son artışla mutfak tüpü 1 yılda yüzde 149 zam görmüş oldu. Zamlı tarife tüp bayilerinde uygulanmaya başlandı.