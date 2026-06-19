Los Angeles'ta dev etkinlik! Amerika'da dünya kupası heyecanına Türk imzası atıldı

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Türk Kültürü ve Futbol Coşkusu Los Angeles’ın Merkezinde Buluştu

Los Angeles City Hall’ın hemen önünde yer alan ve şehrin kalbi konumundaki Gloria Molina Grand Park’ta kurulan Turkish Vibe Zone by Chobani, kapılarını açtı. Yaklaşık 3.500 metrekarelik devasa bir alana yayılan bu özel buluşma noktası; Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), GoTürkiye ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonuyla hayata geçirildi.

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Küresel ölçekte ses getiren organizasyonun alan sponsorluğunu Chobani üstlenirken; Türk Hava Yolları, Turkcell ve Ziraat Bankası ana sponsor; Trendyol, Sahibinden ve Çitlekçi ise destek sponsorları olarak Türkiye’nin bu büyük tanıtım hamlesinde yer aldı.

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Amerikalılardan Türk Baklavası ve Simit’e Yoğun İlgi

Açılış gününde alana akın eden farklı ülkelerden binlerce kişi, geleneksel Türk lezzetleri ile karşılandı. Simit, baklava, lokum, Türk çayı ve Türk kahvesine yoğun ilgi olurken, dijital içerik üreticisi Tuna Tavus’un katılımıyla gerçekleştirilen "Baklava Challenge" ve "Yemek Yarışması" etkinlikleri festival alanındaki coşkuyu zirveye taşıdı. Katılımcılar hem Türk lezzetlerini deneyimleme hem de eğlenceli yarışmalarda ödüller kazanma fırsatı buldu.

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Yıldızlar Geçidi ve Dev Ekranlarda Maç Keyfi

"Türkiye is Here" mottosuyla yola çıkan Turkish Vibe Zone by Chobani, sadece bir taraftar alanı olmakla kalmayıp devasa bir kültür ve sanat festivaline dönüştü. Dokuz gün boyunca Türkiye Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki iki önemli maçının yanı sıra turnuvanın diğer heyecan dolu karşılaşmaları dev LED ekranlardan canlı olarak yayınlanacak.

Sahne programlarında ise adeta bir yıldızlar geçidi yaşanacak. Türk-Alman rap ikonu Mero ve hip-hop sahnesinin güçlü ismi Murda’nın ortak konser performansının yanı sıra, geniş kitlelerin sevgilisi Bayhan da en sevilen şarkılarıyla Turkish Vibe Zone by Chobani sahnesinde yer alacak.

Komedi dünyasının başarılı ismi Doğu Demirkol ile ünlü sunucu Pelin Çift’in gerçekleştireceği "Futbol Söyleşisi ve Stand-up Performansı" ise ziyaretçilere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Müzik akışında Emrah Karaduman ve geleneksel Anadolu ezgilerini modern ritimlerle harmanlayan DJ Derdo Disco performansları alanın enerjisini her an yüksek tutacak.

Ayrıca, Bob Moses (İstanbul), Kadebostany (Kemer), Stephan Jolk (Kapadokya), Oliver Koletzki (Marmaris) ve Miss Monique (Akyaka) gibi dünyaca ünlü isimlerin özel performans gösterimleri de dijital ekranlar aracılığıyla Los Angeles’tan dünyaya yansıtılacak.

İnteraktif Yarışmalar Gloria Molina Grand Park’ta

Etkinlik süresince her yaş grubundan ziyaretçinin katılabileceği insanlı langırt (Human Foosball), dart futbolu, minyatür kale penaltı challenge ve dev ekranda dijital futbol turnuvaları gibi ödüllü yarışmalar düzenlenecek. Spor spikeri Özkan Öztürk ile gerçekleştirilecek "Türk Milli Takımı Tarihi Quiz" yarışmaları ile futbolseverlerin bilgisi sınanırken, Kahoot yarışmalarıyla da katılımcılara sürpriz hediyeler dağıtılacak.

Alanda kurulan modern medya ve içerik üretim merkezleri sayesinde, Turkish Vibe Zone by Chobani’de yaşanan tüm coşku dijital platformlar ve uluslararası medya kanalları aracılığıyla anlık olarak milyonlarca kişiye ulaştırılacak. 26 Haziran tarihine kadar sürecek olan bu dev organizasyon ziyaretçiler tarafından, Gloria Molina Grand Park’taki bu eşsiz atmosferi dokuz gün boyunca tamamen ücretsiz olarak deneyimleyebilecek.