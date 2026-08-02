Geçen yıl dünyaya açıldı! İlk kez tadına bakanlar vazgeçemedi, üretici bu yıl talebe yetişemedi

3

"Sekili'nin karpuzu meşhurdur"



Sekili'de ikamet eden ve karpuz ticareti yapan Halat Pirinci de bölge karpuzunun lezzetiyle ön plana çıktığını belirterek, "Sekili'nin karpuzunu alıp satıyoruz. Bu çevrede Sekili'nin karpuzu meşhurdur. Yiyen kardeşlerimize afiyet olsun, şifalar olsun" ifadelerini kullandı.



Sekili eski Belediye Başkanı Halil Bacanak ise hasat sezonunun başladığını belirterek, "Şu anda karpuz kırımı sezonu başladı. Bölgemize yakın il ve ilçelere buradan kamyonlarla sevkiyat yapıyoruz. Aroması bakımından Türkiye'nin en güzel aromasına sahip karpuzlarımız var. Çiftçilerimize yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Karpuz üreticisi Sait Ayran da Sekili karpuzunun aromasıyla öne çıktığını belirterek, ürünlerin Türkiye'nin birçok noktasındaki marketlere gönderildiğini söyledi. Geçen yıl ürettikleri çekirdeksiz siyah karpuzun yurt dışına ihraç edildiğini ifade eden Ayran, bu yıl artan talep üzerine ekim alanını genişlettiklerini belirterek, "Geçen yıl çekirdeksiz siyah karpuzumuz yurt dışına gitti ve büyük ilgi gördü. Bu yıl talep daha fazla oldu. Biz de 80-100 dönüm daha ektik" diye konuştu.