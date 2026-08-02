KPSS Lisans sınavı ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta? KPSS Lisans hangi tarihte yapılacak? KPSS Lisans hangi gün? KPSS Lisans tarihi belli oldu mu? KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans takvimi belli oldu mu?
KPSS Lisans oturumlarına katılacak milyonlarca memur adayı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile birlikte KPSS Lisans sınav tarihleri, oturum saatleri ve sonuç açıklanma günü belli oldu. KPSS Lisans sınavı ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta? KPSS Lisans hangi tarihte yapılacak? KPSS Lisans hangi gün? KPSS Lisans tarihi belli oldu mu? KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans takvimi belli oldu mu? İşte detaylar...
kaynak olarak ekleyin
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2026 yılında gerçekleştirilecek KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim oturumlarının tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu. KPSS Lisans sınavı ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta? KPSS Lisans hangi tarihte yapılacak? KPSS Lisans hangi gün? KPSS Lisans tarihi belli oldu mu? KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans takvimi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
KPSS LİSANS SINAVI 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Lisans düzeyindeki Alan Bilgisi oturumları ise iki güne yayılarak 12 Eylül 2026 Cumartesi ve 13 Eylül 2026 Pazar tarihlerinde düzenlenecek.
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sabah saat 10.15'te başlayacak. Toplam 120 sorunun yer aldığı bu ilk oturumda adaylara 130 dakika cevaplama süresi tanınacak. Alan Bilgisi oturumlarında ise 12 Eylül Cumartesi günkü ilk oturum saat 10.15'te, ikinci oturum saat 14.45'te; 13 Eylül Pazar günkü oturum ise saat 10.15'te başlayacak.
KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi ile mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.