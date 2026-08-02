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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2026 yılında gerçekleştirilecek KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim oturumlarının tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu. KPSS Lisans sınavı ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta? KPSS Lisans hangi tarihte yapılacak? KPSS Lisans hangi gün? KPSS Lisans tarihi belli oldu mu? KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans takvimi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...