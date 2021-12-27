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Lodos esti, Marmara ve Ege'de balık tezgahları şenlendi!

Marmara ve Ege'de lodos balık tezgâhlarında balık çeşitlerini artırdı. Balık haline hamsi az gelirken, çinakop, istavrit ve sardalye bolluğu yaşanıyor.

27.12.2021 - 13:57 |
Lodos esti, Marmara ve Ege'de balık tezgahları şenlendi!

Bandırma balık haline havaların ısınmasıyla gelen balık miktarında artış gözlendi. Balık haline hamsi az gelirken, çinakop, istavrit ve sardalye bolluğu yaşanıyor.

Lodos esti, Marmara ve Egede balık tezgahları şenlendi

Vatandaşların fiyatı düştüğü için çinakop ve istavriti tercih ettiğini belirten balıkçı Barış Yıldız, "Havalar güzel gidiyor. Balık çeşitleri bol oluyor. Balık bolluğu sebebiyle çinakop 50 Liraya düştü. İstavrit 25 lira. Bu sene hamsi az olacak. Karadeniz hamsisi 40 lira. Diğer balık çeşitleri uygun fiyatta. Vatandaş fiyatı düşük diye çinakop ve istavride yöneliyor" diye konuştu.

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