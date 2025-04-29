Liselilerin büyük zaferi! Roma’dan birincilik ve büyük ödülle döndüler

İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, 80 kişilik bir grupla 26-28 Nisan tarihleri arasında İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen ‘Stelle di Roma’ Uluslararası Folklor, Dans ve Müzik Yarışması ve Festivali’nde katıldı. Bu yıl 5’incisi düzenlenen yarışmada öğrenciler modern dans, folklor ve müzik alanlarında farklı ülkelerden 38 ekip arasında Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Topluluk, halk danslarında ‘Karadeniz’ oyunuyla birinci olup, üç ayrı orkestra performansıyla da üç ikincilik kazandı. Sanatın birleştirici gücünü arenaya taşıyan öğrenciler, aynı zamanda Grand Prix (Roma’nın yıldızları) ödülünü kazandı.

GEÇEN YIL DA İKİNCİ OLMUŞLARDI

Notre Dame de Sion ekibinin elde ettiği başarı yıllar süren bir çalışmaya dayanıyor. Okulda oluşturulan dans topluluğunun 2019 yılında Prag’da 16 öğrenciyle başlayan yolculuğu, kısa sürede Avrupa’nın prestijli sahnelerine uzandı. 2023 yılında Viyana’da en iyi grup performansı ödülünü alan topluluk, geçen yıl da İspanya’dan ikincilikle dönmüştü.

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ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR

İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi öğrencileri, Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla dün saat 19.10’da yurda döndü. Öğrenciler, İstanbul Havalimanı’nda aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. Havalimanında duygularını dile getiren öğrenciler, aldıkları ödülle bir yıllık çalışmanın karşılığını aldıklarını, gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Takım şefi Bora Bilet, “Öncelikle tüm takımımızı kutluyorum. Güzel bir deneyim oldu bizim için. Bir sene boyunca özveriyle çalıştık ve birincilikle döndük" dedi.

‘BÜTÜN ENERJİMİZİ SAHNEYE VERDİK’

Okulun dans kulübü ve beden eğitimi öğretmeni Semra Duman ise “Bu sene 5’inci kez katılıyoruz. Uluslararası platforma yapılan yarışmada Roma’nın yıldızları ödülünü kazandık. Dansın verdiği disiplinle, müziğin ritmi ve birlikte olmanın gücüyle bütün enerjimizi sahneye verdik. Çok coşkulu bir festivale katıldık. Bir öğretmen olarak çok gurur verici. Gençlerin sene başından beri çalışmalarının karşılığını alması ayrı bir mutluluk, ayrı bir gurur kaynağı" diye konuştu.

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‘ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ’

Notre Dame de Sion Lisesi Müdür Yardımcısı Gökçe Bilici bu başarı karşısında şunları söyledi:

“Önümüzdeki yıl yeni rotalar ve festivaller planlıyoruz. Amaç sadece ödül kazanmak değil, gençlere sanatla, kültürle ve disiplinle dünyayı tanıtmak. Bu tür organizasyonların öğrencilere kattığı değerler çok fazla. Akademik başarı kadar, onların kendi farklı yönlerini keşfetmesi de bizim için önemli. 80 öğrenciyi yurt dışına götürmek, tarihi şehirleri gezdirmek ve sahnede heyecanlarına tanık olmak büyük emek gerektiriyor ama bir o kadar da gurur verici."

MÜZİKTE ÜÇ AYRI İKİNCİLİK ALDILAR

Notre Dame de Sion Lisesi, bu yıl festivale müzik alanında da güçlü bir katılım sağladı. Müzik öğretmeni Ela Alpman, öğrencilerin kurduğu 3 farklı bağımsız grubun Türkçe rockcoverlarıyla sahne aldığını belirtti. Mor ve Ötesi, Fatma Turgut gibi sanatçıların parçalarını yorumlayan genç müzisyenler, üç grup halinde ikincilik kazandı. Alpman, “Enstrümanlarını yurt dışına ilk kez taşıdılar ama sahnede profesyonel gibiydiler. Bu deneyim, onların özgüvenine büyük katkı sağladı. Bazı öğrenciler hem dans hem müzikte yarışarak çifte başarıya imza attı" dedi. (