GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemLiseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davada tahliye taleplerine ret
HaberlerGündem Haberleri Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davada tahliye taleplerine ret
ABONE OL

Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davada tahliye taleplerine ret

Ankara'da, lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada tahliye talepleri reddedildi.

10.05.2022 - 16:42 | | Özkan ARSLAN/ ANKARA, (DHA)
Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davada tahliye taleplerine ret

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve Gamze Açar'ın yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, önceki celse sanık ve müşteki avukatlarının talebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden talep edilen raporun dosyaya girmediğini belirterek, sanık avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, rapor geldikten sonra yeniden savunma yapacaklarını belirtti. Tutuklu sanıklar Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ile Emre Eker ise suçsuz olduklarını savunarak tahliyelerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

GÜNCEL HABERLER

'Kalekondular için düğmeye basıldı'

'Kalekondular için düğmeye basıldı'

Üniversitede izdiham! Öğrenciler ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı

Üniversitede izdiham! Öğrenciler ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Kalekondular için düğmeye basıldı'

'Kalekondular için düğmeye basıldı'

Sıradaki Haber
Üniversitede izdiham! Öğrenciler ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı

Üniversitede izdiham! Öğrenciler ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı

Sıradaki Haber
Gayrimenkul sektöründe yeni dönem! Tamamen değişiyor, ev alacak milyonları ilgilendiriyor

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem! Tamamen değişiyor, ev alacak milyonları ilgilendiriyor

Sıradaki Haber
Özel Güvenlik sınav sonuçları (97. dönem)! ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik sınav sonuçları (97. dönem)! ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber