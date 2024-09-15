Lisede sabıkalı güvenlik skandalı! Suç dosyası kabarık, güvenlik belgesi yok

Kabarık bir sabıka dosyasına sahip H.K., 12 suç kaydı olmasına rağmen Avcılar’daki bir lisede güvenlik görevlisi olarak çalıştı. İddiaya göre H.K., okulda da suç işlemeye devam ederek, onlarca öğrenciyi taciz etti. Okuldan bir kız öğrenciye ‘Senin gözlerin çok güzel, fiziğin çok güzel tayt giy’ diyen, kız öğrencilerin fotoğraflarını telefonuna ekran görüntüsü yapıp, ‘sevgilim’ diye tanıtan K., güvenlik kulübesinde kız öğrencilerin ellerini bile kelepçeledi.

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre; yaklaşık 2 yıl önce yaşanan tacizler, 5 kız öğrenci ve ailelerinin şikayetiyle yargıya taşındı. K., hakkında, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ile ‘kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma’ suçlamalarıyla davalar sürerken, mağdur öğrenci sayısının 30’u aştığı iddia ediliyor.

Nasıl çalışabildi?

H.K.’nın hem 12 sabıka kaydı bulunması hem de güvenlik belgesine sahip olmamasına rağmen okulda nasıl çalıştığı ise merak konusu. Soruşturmada yer alan bilgilere göre Okul Aile Birliği tarafından hizmetli kadrosundan işe başlayan H.K. daha sonrasında okul girişindeki kulübede güvenlik görevlisi gibi çalıştı. Öğrencilere göre güvenlik yeleği, copu ve kelepçesi de bulunuyordu. Okul ise bunların olmadığını sadece danışmada görevli olduğunu belirtti.

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Tutuklanmadı

Davayla ilgili Milliyet’e bilgi veren mağdur avukatı Merve Poyraz Özcan, H.K.’nin tutuklanmadığını belirterek, “Her bir mağdur çocuğa karşı cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu sübut bulduğundan tutukluluk tedbirinin uygulanması gerekirdi. Ancak bunun yerine adli kontrole hükmedildi. Sanığın adli kontrol hükümlerini ihlal etmesine rağmen tutuklanmaması hukuka aykırı. Son duruşması perşembe günü yapılacak” dedi.

Suç kaydı ihmali

Olayda okul müdürünün de ihmali olduğunu aktaran Poyraz, “Temizlik görevlisi olsa dahi adli sicil kaydı incelenmeliydi. 12 suç kaydı var. Müdür de herhangi bir disiplin cezası almadı. Okula zaman aşımı nedeniyle bir ceza verilmedi. Kızlar şimdi 12. sınıfta, karar gecikirse mezun olacaklar” diye konuştu.

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‘İyi niyetimden kaynaklandı’

Sorgusunda özel güvenlik belgesine sahip olmadığını kabul eden H.K. “Tamamen iyi niyetimden kaynaklandı. Dışarı salmadığım için çocuklar bana suç atmış olabilir” diyerek kendini savundu.

Öğrencileri kelepçeledi

Öğrencilerin iddialarına göre H.K.’nın okulda birçok taciz girişimi oldu. Okulda yaşanan olaylardan bazıları şunlar:

Öğrencilerin fotoğraflarını ekran görüntüsü yapıp sevgilim diye tanıttı.

Öğrencilere harçlık vermeye çalıştı.

Öğrencileri dışarıda pizza yemeğe çağırdı.

Öğrenciye ‘Senin gözlerin çok güzel, fiziğin çok güzel tayt giy’ dedi.

Arkası kirlendiği için ıslak mendil isteyen öğrenciye ‘Sen domal ben sileyim’ dedi.

Birden fazla öğrenciyi farklı zamanlarda kulübede kelepçeledi.

Öğrencilerin şikayetinden sonra okul çevresinde gözükmeye devam etti. Motoruyla yanından geçtiği kıza ‘Naber tatlı kız” dedi.