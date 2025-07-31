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Lise boş kontenjan sorgulama nasıl yapılır?

31.07.2025 - 14:21Güncellenme Tarihi:
Lise boş kontenjan sorgulama nasıl yapılır?

Lise boş kontenjan sorgulama ile kontenjanı boş olan liselerin listesine ulaşabilir, okumak istediğiniz liseye başvuru için planlamanızı yapabilirsiniz.

Lise boş kontenjan sorgulama, başvurulmak istenen lisede boş kontenjan olup olmadığını öğrenmek için atılması gereken adımlardan biri. 

Bazı liseler sınavla öğrenci alımı yaparken bazıları sınavsız öğrenci kabulünde bulunabiliyor. Her iki boş kontenjan sorgulama işlemi, birbirinden farklı web sayfasında yapılıyor. Şimdi bu konuyla ilgili bilinmesi gerekenlere değineceğiz.

 

Lise boş kontenjan sorgulama nasıl yapılır?

 

Bir lisede boş kontenjan olup olmadığını öğrenmek için iki farklı web sayfası bulunuyor. Bunlar:

 Sonuçları görebilmeniz için sisteme giriş yapılması gerekiyor. Bunun için aşağıdaki görsele tıklayarak ilgili web sitesine ulaşılabilir.

Lise boş kontenjan sorgulama nasıl yapılır

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