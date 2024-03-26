Liderlerin yerel seçimde nerede oy kullanacakları belli oldu

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu yerel seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

Siyasi liderlerin nerede oy kullanacağını CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı:

Her seçimde olduğu gibi liderler de oy kullanacak ve mesajlarını verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi İstanbul Saffet Çebi İlköğretim okulunda oyunu kullanacak. Akşam saatlerine kadar İstanbul'da kalması bekleniyor ve ardından akşam saatlerinde Ankara'ya geçmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da Anıttepe Ortaokulunda oyunu kullanacak ve seçimi MHP Genel Merkezi'nde takip edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise memleketi Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulunda oyunu kullanacak. Seçim sonuçlarını yine Ankara'ya gelerek genel merkezde takip etmesini bekliyoruz.

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Bunun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öncelikle oyunu ilk kez Ankara'da Bilkent T Emlak Bankası Ortaokulunda vermişti geçen sene. Yine orada kullanmasını bekliyoruz. Seçim sonuçlarını da kurmaylarıyla birlikte genel merkezde takip edecek.

Tabi yerel seçim olduğu için Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da nerede oy kullanacağı merak konusu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Kağıthane İMECE okulu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ümitköy İmam Hatip Lisesi

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok: Kocatepe İlkokulu