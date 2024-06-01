LGS’de okul puanı ekleniyor mu 2024, okul başarı puanı LGS sınav puanını etkiliyor mu?

2 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavı sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşuyor ve öğrencilere toplamda 90 soru yöneltiliyor. Sözel alandaki 50 soru için adaylara 75 dakika süre veriliyor. 09:30'da başlayan ilk oturum 10:45'te sona eriyor. İkinci oturum olan sayısal alandaki 40 soru için 80 dakika süre veriliyor. 11:30'da başlayan oturum matematik ve fen bilimleri derslerini kapsıyor. Peki, LGS’de okul puanı ekleniyor mu?

LGS KAÇ NET KAÇ PUAN?

LGS puan hesaplamasında yüzdelik dilim ve standart sapma uygulamaları esas alınır. Bu noktada katsayılara göre yapılacak değerlendirme ile doğru yanıt verilen soru özelinde puan değişiklik gösterebiliyor.

LGS’DE OKUL PUANI EKLENİYOR MU 2024?

OBP, öğrencinin ortaokul boyunca gösterdiği akademik performansı yansıtan önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor.

Merkezi yerleştirmelerde okul puanı, OBP, yani Ortaöğretim Başarı Puanı'nın LGS üzerinde etkisi normal durumlarda yoktur. Ancak birden fazla adayın merkezi sınavda aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmeleri söz konusu olduğu durumlarda, okul puanının LGS üzerinde etkisi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Yerel yerleştirme işlemlerinde ise; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri ve Okul Başarı Puanının üstünlüğü kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.