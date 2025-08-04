LGS tercih sonuç ekranı açılmıyor! LGS tercih sonuç ekranı ne zaman açılır?

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LGS tercih sonuç ekranı, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin ve de velilerin açılmasını dört gözle beklediği bir ekran. Şu an için MEB'in resmi web sayfasında bu ekranın açılmasıyla ilgili bir sorun yaşanıyor. Ekranda "şuanda servis kullanılamıyor! daha sonra tekrar deneyiniz" ibaresi görünüyor.

LGS tercih sonuç ekranı açılmıyor

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı öğrenciler, sonuç ekranının açılmadığı veya hata verdiği gibi teknik sorunlarla karşılaşabiliyor. Bu durum, genellikle yoğun trafik kaynaklı oluyor çünkü binlerce öğrenci aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışıyor. Böyle bir sorun yaşadığınızda panik yapmadan önce internet bağlantınızı kontrol edebilir, farklı bir tarayıcı deneyebilir veya sisteme daha az yoğun olabilecek saatlerde giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) genellikle bu tür yoğunlukları öngörerek alternatif çözümler sunsa da, bazen teknik aksaklıklar yaşanabiliyor. Eğer sonuç ekranına uzun süre erişemiyorsanız, MEB'in resmi sosyal medya hesaplarını veya "https://www.meb.gov.tr" adresini takip ederek güncel duyuruları kontrol etmeniz faydalı olacak. Bununla birlikte tercih sonuçlarıyla ilgili herhangi bir değişiklik olursa, bu kanallardan resmi açıklama yapılacak.

LGS tercih sonuç ekranı ne zaman açılır?

LGS tercih sonuçları, genellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önceden duyurulan bir tarihte açıklanıyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçlar, ortalama 2-3 hafta içerisinde "https://www.meb.gov.tr" veya "e-Okul" sistemi üzerinden ilan edilir. MEB, sonuçların açıklanacağı kesin tarihi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurur. Bu nedenle, öğrencilerin ve velilerin bu kanalları düzenli olarak kontrol etmesi önemlidir. Sonuçlar açıklandığında, yoğunluk nedeniyle erişim sorunları yaşanabilir, bu yüzden sabırlı olmak ve farklı zamanlarda giriş yapmayı denemek gerekebilir.