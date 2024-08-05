LGS 2. nakil sonuçları açıklandı: MEB lise nakil sonucu sorgulama ekranı

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 29 Temmuz'da açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları ilan edildi. LGS 2024 lise 3. tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme işlemlerini tamamlamasıyla erişime açıldı. İşte LGS tercih sonucu sorgulama sayfası...

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

LGS 3. tercih (2. nakil) yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) değerlendirme işlemlerinin ardından 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü ilan edildi.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER....

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

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Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.