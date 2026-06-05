Lapseki'de 4 katlı apartmanda yangın paniği: Çatıda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında 4 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binayı yoğun duman kaplarken, apartmanda mahsur kalan 4 kişi çatıya çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çatıda mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Yangında çatıda bulunan 4 kişi ile yangında yardıma koşan 2 kişi olmak üzere toplam 6 kişi dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.