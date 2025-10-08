Lapa lapa kar yağışı başladı! Bolu hazırlıksız yakalandı, İstanbul'un yanı başında beyaz sürpriz

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.10.2025 - 13:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ekim ayında gelen erken kar yağışı Bolu’nun yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Aladağlar ve Kartalkaya’da lapa lapa kar etkili olurken, soğuk hava dalgası kent merkezini de sarstı. İstanbul’a yakın konumuyla dikkat çeken Bolu’da vatandaşlar beyaz sürpriz karşısında şaşkına döndü.

Bolu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde, Ekim ayının ortasında mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Özellikle Aladağlar, Sarıalan Yaylası ve Kartalkaya Kayak Merkezi çevresinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Gece saatlerinde başlayan soğuk hava dalgası ile birlikte, kent genelinde sıcaklıklar hissedilir ölçüde düştü. Kent merkezinde 5 ila 7 dereceye kadar gerileyen sıcaklık, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi. Rakımı bin 500 metrenin üzerinde olan bölgelerde, kar kalınlığı yer yer birkaç santimetreye ulaştı.

Doğayla iç içe olan Bolu'nun yayla ve dağlık alanlarında kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Aladağlar ve Sarıalan Yaylası’na çıkan vatandaşlar, mevsimin ilk karıyla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşarken, bazı doğa severler kar yağışı eşliğinde yürüyüş yaparak bu anları ölümsüzleştirdi.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtirken, şehir merkezinde ise yağış beklenmediğini ancak soğuk havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi. Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kış turizmiyle öne çıkan Kartalkaya’da erken yağan kar, kayak sezonu için umut verirken, işletmeciler de hazırlıklara hız verdi. Eğer soğuk hava bu şekilde devam ederse, sezonun beklenenden daha erken başlayabileceği ifade ediliyor.

