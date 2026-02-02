GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemLapa lapa kar yağacak! Uyarılar art arda geldi, ekipler teyakkuzda
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağacak! Uyarılar art arda geldi, ekipler teyakkuzda

Lapa lapa kar yağacak! Uyarılar art arda geldi, ekipler teyakkuzda

02.02.2026 - 07:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Lapa lapa kar yağacak! Uyarılar art arda geldi, ekipler teyakkuzda

Tekirdağ genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Büyükşehir Belediyesi uyardı; sürücülerden kış lastiği ve zincir bulundurmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve buna bağlı buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Lapa lapa kar yağacak Uyarılar art arda geldi, ekipler teyakkuzda

Yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekildi. Özellikle sürücülerin araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Lapa lapa kar yağacak Uyarılar art arda geldi, ekipler teyakkuzda

Belediyeden yapılan duyuruda, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkılması halinde ise hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri istendi. Ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

Güncel Haberler

Garipçe Köyü'nden SİHA pazarının zirvesine... Selçuk Bayraktar'dan samimi açıklamalar: Robert Kolej’de de MIT’de de okudum, hala laz uşağıyım
#Gündem

Garipçe Köyü'nden SİHA pazarının zirvesine... Selçuk Bayraktar'dan samimi açıklamalar: Robert Kolej’de de MIT’de de okudum, hala laz uşağıyım

Mersin'de fırtına hediye etti: Sahilde tek tek topladılar
#Gündem

Mersin'de fırtına hediye etti: Sahilde tek tek topladılar

İstanbul'da site otoparkı alev aldı: 5 araca birden sıçradı!
#Gündem

İstanbul'da site otoparkı alev aldı: 5 araca birden sıçradı!