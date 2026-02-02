Lapa lapa kar yağacak! Uyarılar art arda geldi, ekipler teyakkuzda

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve buna bağlı buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekildi. Özellikle sürücülerin araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Belediyeden yapılan duyuruda, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkılması halinde ise hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri istendi. Ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.